Flexible Autos, Patacchiola: “Aumenta l’offerta per le agenzie”

Un trend delle vendite in crescita, con un andamento che quest’anno segna già un +10% sull’anno record 2023: Flexible Autos continua nella strategia di crescita, che lo vede impegnato ad ampliare la gamma dell’offerta e delle soluzioni proposte.

“Abbiamo aggiunto nuove tipologie di veicoli - spiega il managing director Italy, Spain, France, Belgium & Portugal, Alessandro Patacchiola (nella foto) – come camper, furgoni, scooter, e nuovi servizi come i trasferimenti point to point. Possiamo definirci specialisti della mobilità a 360 gradi dedicata al segmento b2b e in questa fase il trend delle vendite continua a essere positivo, forte anche di una stabilizzazione sul fronte dei prezzi”.

Patacchiola segnala poi un più spiccato ricorso alla prenotazione anticipata: “Stiamo spalmando le vendite su un periodo più lungo, con pratiche importanti anche per agosto e settembre. Attualmente lavoriamo con circa 3mila agenzie, ma miriamo ad ampliare il raggio d’azione facendo forza sui nostri plus: estrema semplicità di accesso e ampiezza dell’offerta, qualità dei prodotti proposti, assistenza pre-durante e post vendita garantita dal nostro customer care”. I.C.