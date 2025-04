Flix, tre nomine nella sede di Milano

Flix annuncia tre nuove promozioni per funzioni di quadro nel segmento Europe South. Tutte e tre le persone promosse lavorano presso la sede di Milano, dove hanno iniziato il loro percorso in Flix.

Enkeleda Tushe è stata promossa director finance Eu South. Con una solida esperienza pregressa nei settori bancario e del trasporto aereo, Tushe è entrata in Flix in concomitanza con il lancio del servizio nel Paese e guida dal 2015 le funzioni di finance, controlling e accounting per l’Italia. Nel 2021 ha acquisito la gestione anche dei mercati di Romania e Bulgaria.

“Accolgo con felicità questo incarico, e sono onorata per la fiducia riposta in me che oggi, dopo quasi dieci anni in Flix, viene ancora una volta rinnovata. Inizia per me una nuova fase del mio percorso in questa azienda, ricca di sfide e stimoli, con nuove responsabilità che porterò avanti con impegno”, ha dichiarato Tushe.

Sara Venditti è stata promossa senior expert pr Eu South. Dopo aver acquisito esperienza in diverse società di consulenza, Venditti ha preso le redini della comunicazione per l’Italia nel 2018. Nel 2021 le sue responsabilità si sono estese alla Romania, dove ha supportato la battaglia istituzionale condotta da Flix per la liberalizzazione del mercato dei viaggi su gomma, ora imminente, e alla Bulgaria.

“Ricevo questa promozione con grande gioia, poche settimane dopo il mio rientro dal congedo di maternità. Oltre al riconoscimento, credo che questo rappresenti un segnale fondamentale per tutte le donne che lavorano, perché dimostra che è possibile crescere professionalmente senza dover rinunciare alla propria vita familiare. È un chiaro messaggio che l’azienda crede nella valorizzazione del talento e nel contributo unico che una donna professionista può dare, sia sul piano personale che professionale, offrendo così un ambiente in cui la crescita di ogni individuo è al centro dell’attenzione”, ha dichiarato Venditti.

Filippo Monopoli è stato promosso senior expert legal counsel Eu South. Entrato a far parte della società nel 2015, prima ancora dell’operatività in Italia, Monopoli ha iniziato il suo percorso in Flix nel dipartimento di Regulatory Affairs, assumendo la responsabilità dell’unità Legal in Italia dal 2019 e, a seguire, nel 2023, anche per i mercati di Spagna e Portogallo come Expert Legal Counsel Italy & Iberia.

“In questi anni, mi sono potuto confrontare con realtà diversissime fra loro a livello normativo, in un contesto di business in continuo sviluppo e con sfide legali sempre maggiori: un valore aggiunto importante per la mia crescita professionale. Poter estendere, da oggi, il raggio delle mie competenze a nuovi mercati è un’opportunità che sono lieto di cogliere, e che mi rende felice per la fiducia riposta in me”, ha dichiarato Monopoli.

Con le promozioni, le responsabilità di Tushe, Venditti e Monopoli si estendono a gran parte dell’Europa balcanica, coinvolgendo anche mercati come la Slovenia, la Croazia, la Serbia e la Grecia.

Le loro nomine, che seguono di pochi mesi alla promozione di Andrea Incondi da managing director per l’Italia a vice president Europe South, confermano la centralità di Milano quale hub strategico per i processi decisionali del gruppo Flix.