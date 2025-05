FlixTrain, in arrivo 65 nuovi treni ad alta velocità

FlixTrain ha ordinato 65 nuovi treni ad alta velocità: Talgo offrirà i convogli e alcuni servizi di manutenzione, mentre Siemens fornirà le locomotive. Il contratto globale ammonta a 2,4 miliardi di euro, di cui più di 1 miliardo di euro già irrevocabilmente impegnato.

FlixTrain si prepara così a rispondere alla domanda in crescita di soluzioni di mobilità su ferro veloci e convenienti. Con i nuovi treni ad alta velocità, l’azienda vuole fare leva sull’enorme potenziale di mercato in Germania e in Europa.

In Germania, si stima una crescita del mercato dei viaggi in treno ad alta velocità pari al 45% fra il 2021 e il 2030. A livello europeo, il potenziale di mercato è ancora più alto – nel 2023 era stimato in 27 miliardi di euro, con un’aspettativa di crescita annua del 4-5%.Soltanto nel 2024, FlixTrain ha ampliato la propria offerta del 40%, registrando una crescita significativa nel numero di passeggeri a partire dai positivi risultati del 2023.

“FlixTrain è al centro di una strategia di lungo termine e nei prossimi anni estenderemo il servizio in modo significativo - ha affermato André Schwämmlein, amministratore delegato e cofondatore di Flix -. Con questa espansione massiccia della flotta, ci avviamo verso una nuova era dei viaggi in treno in Germania e in Europa”.

FlixTrain vuole consentire a sempre più persone di accedere a un’offerta di mobilità collettiva capace di offrirsi come alternativa al mezzo privato: “Vogliamo ampliare non solo la nostra quota di mercato, ma anche il mercato stesso” aggiunge il manager.

I nuovi FlixTrain saranno treni di fabbricazione europea in grado di raggiungere la velocità di 230 km/h. Tra le altre cose, offriranno un sistema di accesso privo di barriere architettoniche, sistemi di informazione per i passeggeri, aria condizionata, wi-fi e molti altri servizi che incrementeranno significativamente i livelli di comfort.

I treni saranno basati sulla piattaforma tecnologica Talgo 230, già al centro di progetti attualmente in corso in Danimarca e in Germania. A trainare i convogli saranno le locomotive Siemens (Siemens Vectron).

“Per noi, FlixTrain è un prodotto europeo – chiude Schwämmlein -. Dopo il consolidamento in Germania, vogliamo rendere il servizio disponibile anche in altri Paesi”.