È disponibile sul sito del Ministero del Turismo l’elenco dei soggetti che potranno accedere alla nuova tranche dei fondi destinati ad agenzie e t.o per i danni subiti durante l’emergenza Covid. Il Mitur ha infatti pubblicato il decreto di concessione in parziale riforma al decreto di ammissione al contributo del 30 ottobre 2023 prot. 27916/23.

Le risorse - complessivamente 39 milioni di euro - sono volte al sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’elenco dei beneficiari, con i rispettivi importi è consultabile qui