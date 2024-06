Francesco Granese è il nuovo direttore di Fiavet-Confcommercio. Il professionista di lungo corso vanta un curriculum di eccellenza nel turismo e nell’ambito esteso della comunicazione strategica e del marketing corporate e istituzionale.

Il nuovo direttore di Fiavet-Confcommercio è specializzato in diversi ambiti del turismo, della sostenibilità, della social responsibility e, naturalmente, si occupa da sempre di associazionismo e fondazioni essendo stato dirigente per vari sistemi di rappresentanza imprenditoriale, consulente per Federalberghi Roma e Presidente Fondazione ITS Turismo.

La carriera

Esperto in crisis management, si è occupato di formazione e marketing per il network SeaNet in cui ha operato anche come imprenditore.

“Diamo caloroso benvenuto al Francesco Granese – dice il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi - il suo incarico nella nostra Federazione sarà orientato alla realizzazione di un programma condiviso e partecipato che siamo certi raccoglierà nuove opportunità di crescita e di sviluppo per tutti gli associati”.

“Guiderò l’associazione storica dei professionisti del turismo in Italia verso obiettivi di crescita e di assunzione di un ruolo di alto profilo all’interno della categoria, dei consumatori e degli stakeholders” dice Granese.