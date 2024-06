Frank Oostdam rieletto presidente Ectaa

Conferma ai vertici per Ectaa, l’associazione europea degli agenti di viaggi e dei tour operator, che ha rieletto Frank Oostdam a presidente per il secondo mandato biennale consecutivo. I professionisti del turismo hanno inoltre eletto Heli Mäki-Fränti dalla Finlandia come vicepresidente e tesoriere Jan Van Steen dal Belgio.

“Sono molto lieto che mi sia stato affidato questo importante ruolo presso l’Ectaa. Stiamo entrando in un nuovo periodo a livello Ue, con i nuovi membri eletti del Parlamento europeo e presto la nomina dei Commissari alla guida dell’organo esecutivo – dice Oostdam -. Il nostro obiettivo sarà concludere una revisione equa ed equilibrata del pacchetto sulla mobilità dei passeggeri, che comprende la direttiva sui viaggi tutto compreso, e garantire la corretta attuazione della legislazione Green Deal adottata durante l’ultimo mandato della Commissione”.

Del comitato esecutivo faranno parte anche Marios Kammenos dalla Grecia, Pawel Niewiadomski dalla Polonia, Daniela Stoeva dalla Bulgaria e Boris Zgomba dalla Croazia.