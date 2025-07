FS Treni Turistici Italiani, torna il Sicilia Express

Sono disponibili da oggi anche in agenzia di viaggi i biglietti per il Sicilia Express, il treno evento proposto da FS Treni turistici Italiani insieme all’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Come già avvenuto per gli eventi di Natale e Pasqua, il treno propone un viaggio con animazione a bordo e performance enogastronomiche che intendono valorizzare la cultura siciliana e i suoi prodotti agroalimentari. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per il servizio cuccette o i posti a sedere per la tratta che da Torino giunge a Palermo o Siracusa.

Il Sicilia Express partirà il 30 luglio da Torino Porta Nuova alle ore 12.30 ed effettuerà fermate di sola salita a: Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Ostiense e Salerno. Una volta superato lo stretto il treno fermerà a Messina Centrale, le due sezioni proseguiranno una per Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta e Siracusa, mentre la sezione diretta a Palermo fermerà a Milazzo Capo d’Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

I biglietti per il Sicilia Express sono disponibili a partire da oggi, oltre che in agenzia di viaggi, sul sito e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione e i distributori self-service.