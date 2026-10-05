Fto a TTG 2026 tra intelligenza artificiale, incoming e formazione

“Intelligenza artificiale applicata al lavoro delle agenzie di viaggio, nuove modalità di costruzione e distribuzione del prodotto Italia e idee imprenditoriali sviluppate dai giovani che si preparano a entrare nel settore”: si articola su questi tre temi la presenza di Fto a TTG Travel Experience 2026, come riporta una nota dell’associazione.

La Federazione sarà presente all’evento riminese in programma dal 14 al 16 ottobre con uno spazio dedicato all’incontro e al confronto tra imprese e professionisti del turismo organizzato.

“Nel turismo di oggi esserci non basta, bisogna essere scelti - dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale Fto -. Per le agenzie significa usare l’intelligenza artificiale per liberare tempo da dedicare a ciò che fa la differenza per il cliente: consigliare, personalizzare, essere accanto al cliente quando serve. Per l’incoming, trasformare la reputazione dell’Italia in prodotto e distribuzione. Per chi sta per entrare nel settore, portare un punto di vista diverso dal nostro”.