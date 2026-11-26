FTO alza la voce sul prolungarsi delle criticità legate all'applicazione dell'Entry/Exit System (EES), il nuovo sistema europeo di registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi. Ancora oggi il sistema sta determinando significativi rallentamenti nei controlli di frontiera di diversi aeroporti europei, con ripercussioni sull'intera filiera turistica.

La Federazione del turismo organizzato condivide e sostiene l'appello lanciato da European Tourism Manifesto , l’alleanza di più di 70 organizzazioni europee pubbliche e private, e sottoscritto anche da Ectaa, affinché l'Unione europea ripristini la possibilità di sospendere temporaneamente la raccolta dei dati biometrici nei casi di particolare congestione, fino alla risoluzione delle attuali criticità operative.

“Non possiamo accettare che le difficoltà di applicazione di un sistema di controllo delle frontiere finiscano per compromettere l'accessibilità e la competitività delle nostre destinazioni - dichiara Franco Gattinoni, presidente di FTO -. Il rischio non è soltanto quello di scoraggiare i turisti internazionali dal visitare l'Italia, ma anche di mettere in seria difficoltà gli operatori che ogni giorno organizzano e gestiscono i loro viaggi”.

Per il turismo organizzato, infatti, l'impatto dell'EES non si limita ai disagi subiti dai passeggeri. Tempi di attesa dilatati e imprevedibili compromettono la programmazione dei servizi turistici, rendendo più complessa la gestione di trasferimenti, guide e itinerari. I conseguenti ritardi possono comportare riprogrammazioni, tempi di impiego aggiuntivi del personale e dei mezzi e costi supplementari che finiscono per gravare sulle imprese del turismo organizzato, senza che queste possano intervenire sulle cause dei disservizi.

A queste criticità operative si aggiunge il rischio di un progressivo indebolimento dell'attrattività turistica europea. Secondo una ricerca del WTTC, richiamata dal Tourism Manifesto, il 63% dei viaggiatori prenderebbe in considerazione destinazioni alternative all'area Schengen qualora le lunghe attese diventassero sistematiche. In uno scenario di disservizi persistenti, le stime indicano che potrebbero essere a rischio, su scala europea, fino a 41 milioni di arrivi internazionali e 45,4 miliardi di dollari di spesa turistica.

“Condividiamo pienamente gli obiettivi di sicurezza e modernizzazione delle frontiere europee, ma sicurezza ed efficienza devono procedere insieme. Non possiamo permettere che difficoltà tecnologiche, organizzative o carenze di personale si traducano in maggiori oneri per le imprese e in un peggioramento dell'esperienza di viaggio” prosegue Gattinoni.

FTO ritiene quindi necessario un intervento coordinato a livello europeo e nazionale, che preveda il ripristino di adeguati margini di flessibilità nell'applicazione dei controlli biometrici, il rafforzamento delle risorse operative e tecnologiche negli aeroporti maggiormente interessati e una programmazione capace di gestire efficacemente i picchi di traffico. La federazione richiede anche un confronto costante con il Ministero del Turismo, anche nell'ambito del coordinamento con il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le autorità aeroportuali, per monitorare le conseguenze dell'EES sull'intera filiera turistica e contribuire all'individuazione di soluzioni operative efficaci.