Fto: jet fuel sopra i 1.200 euro ad agosto

Si attesta sopra la soglia dei 1.200 dollari il jet fuel ad agosto. L’ultimo bollettino Iata diffuso da Fto vede il costo medio per tonnellata metrica a quota 1.236,98 dollari.
Rispetto al mese di luglio, il dato registra un incremento di 108,63 dollari pari al +9,63%.
Il confronto con agosto 2025 evidenzia un incremento di 538,88 dollari, pari al +77,19%.
L’andamento di agosto consolida l’inversione avviata a luglio: dopo i due cali significativi di maggio e giugno, legati al progressivo rientro delle tensioni per il conflitto in Iran, il secondo mese consecutivo di rialzo riporta i livelli su valori decisamente superiori rispetto al 2025.
Il cambio medio del dollaro ad agosto viene dichiarato dalla Bce pari a 1,15931 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento dell’euro del +1,54% rispetto al mese precedente.