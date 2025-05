Per la prima volta, dopo sei mesi, jet fuel scende sotto la soglia dei 700 dollari. L’ultimo bollettino Iata, diffuso da Fto, vede il costo medio per tonnellata attestarsi a 678,37 dollari ad aprile, il 3,14% in meno (pari a -21,97 dollari) rispetto al mese precedente.

Confrontando il dato con quello dello stesso mese dello scorso anno, il decremento è di 179,12 dollari, pari al -20,89%.

Il cambio medio del dollaro dichiarato dalla Bce, invece, si attesta a 1,12140 dollari per un euro, con un apprezzamento dell’euro del +3,77% rispetto al mese precedente.