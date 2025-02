Fusione Amex-Cwt: semaforo verde provvisorio

Via libera ‘provvisorio’ alla fusione di Amex con Cwt dall’autorità di regolamentazione della concorrenza del Regno Unito.

Come riporta travelmole.com, si tratta in realtà di un colpo di scena, dal momento che la Competition and Markets Authority pochi mesi fa si era mostrata critica con l’operazione.

Martin Coleman, presidente degli esperti indipendenti che hanno valutato la fusione, ha affermato: “Dopo aver preso in considerazione tutte le prove, in particolare l’ulteriore analisi della posizione finanziaria di CWT, abbiamo ora concluso provvisoriamente che la fusione non comporterà una sostanziale riduzione della concorrenza nei servizi di gestione dei viaggi aziendali”.

La decisione definitiva è attesa per il 9 marzo.