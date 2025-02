Futura Vacanze guarda alla crescita. E dopo aver accolto nel ruolo di general manager, Stefano Maria Simei, l’azienda rafforza il management aziendale di prima linea, con tre new entry per tre incarichi chiave nelle aree Finance, Risorse Umane e Marketing: Marco Prugnola, che assume l’incarico di cfo; Beatrice Nano, hr manager; e Angela Salgarelli, nuova marketing director.

“L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze - spiega in una nota Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”.

Le carriere

Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore Finance. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione.

Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha maturato una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Tra le fila di Futura contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda.

Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e VMware. Nel suo nuovo ruolo si occuperà dello sviluppo e del rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio.