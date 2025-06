Gardaland, al via la stagione estiva. Grande evento il 19 luglio

Per Gardaland Resort è ufficialmente cominciata la 50° estate. A scandirla, un vero e proprio countdown di eventi che culminerà in una grande festa il 19 luglio, giorno del 50° compleanno del parco.

Innanzitutto, ha riaperto i battenti il Legoland Water Park Gardaland; da sabato 28 giugno ritorna anche ‘Gardaland Night is Magic’. Ogni sera, fino al 10 settembre, il parco resterà aperto fino alle 23.00 per offrire 13 ore di divertimento tra magia, avventura e adrenalina.

Dopo il successo dello scorso ottobre, dal 28 giugno ritorna Wreckage - un percorso in movimento che unisce gioco, strategia e dinamismo in scenari ad alta tensione. Ambientato nell’area del roller coaster Oblivion – The Black Hole, ad accesso con biglietto aggiuntivo, Wreckage sfida i visitatori a mettersi in gioco lungo un percorso all’interno di una stazione spaziale precipitata sulla terra.

Durante l’estate, ogni serata al parco si chiuderà con Forever Gardaland - 50 anni insieme: un nuovo show serale in programma alle ore 22:45 in Piazza Jumanji.

Il 19 luglio Gardaland celebrerà il suo 50° compleanno: in programma un evento straordinario. Piazza Jumanji si trasformerà per l’occasione in un’arena all’aperto fino all’una di notte, pronta ad accogliere una serata indimenticabile. 50th Anniversary Party, organizzato da Fmedia, sarà trasmesso in diretta nazionale in Radiovisione su Rtl102.5, media partner ufficiale dell’evento.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Gardaland Resort prosegue il suo percorso di crescita. Un luogo in continua evoluzione, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato: circa il 70% dei visitatori proviene dall’Italia, mentre il restante 30% - in costante crescita - arriva dall’estero.