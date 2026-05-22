Gattinoni Business Travel, due nuovi manager per accelerare la crescita

Gattinoni Business Travel potenzia la struttura manageriale per accelerare il percorso di crescita. La business unit del Gruppo Gattinoni annuncia l’ingresso di Elena Carlino e Fausto Portelli.

Carlino assume il ruolo di general manager growth & partnerships, mentre Portelli entra in azienda con la carica di general manager organization & transformation.

Nel nuovo assetto, Elena Carlino avrà il compito di guidare lo sviluppo di Gattinoni Business Travel, con particolare attenzione alla crescita nel segmento delle grandi aziende, alla gestione e sviluppo di partnership strategiche a livello nazionale e internazionale e al coordinamento delle attività commerciali e delle relazioni con i principali stakeholder e fornitori del mercato. “Sono fiera di poter condividere questo percorso professionale con Fausto Portelli, una persona di grandissima esperienza, capace di trasmettere competenza, visione e passione - commenta Carlino -. Sono inoltre orgogliosa di contribuire alla gestione delle partnership e allo sviluppo del business, con l’obiettivo di creare valore e supportare la crescita futura di Gattinoni Business Travel.”

Specializzato in corporate travel, Portelli lavorerà in stretta sinergia con le funzioni operative, tecnologiche e di business per ottimizzare processi e modelli organizzativi; rafforzare l’integrazione tra tecnologia, automazione e servizio e supportare l’implementazione delle roadmap di trasformazione del business travel. “Desidero mettere a disposizione di Gattinoni Business Travel tutta l’esperienza maturata in questi anni, insieme alla passione e all’entusiasmo con cui ho scelto di accettare questa nuova sfida professionale - commenta Portelli -. Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata e convinto che, insieme a tutti i colleghi, in primis Elena Carlino con la quale condividerò la guida della Divisione, potremo raggiungere traguardi importanti”.