Gattinoni Business Travel inaugura una nuova sede a Milano

Nuova sede per Gattinoni Business Travel. La business unit del gruppo mette ora casa in via Fara a Milano, dove opereranno 45 professionisti e dove verranno gestite le funzioni commerciali e operative.

“Siamo determinati a ridefinire gli standard del settore del Business Travel, mettendo al centro i bisogni dei nostri clienti e un impegno concreto verso la sostenibilità e la tecnologia – sottolinea l’amministratore delegato Piegiulio Donzelli -. Il nostro principale obiettivo per il 2025 sarà quello di lavorare per guidare il cambiamento e fornire soluzioni di viaggio che non solo facilitino le trasferte aziendali, ma le rendano più efficienti, sicure e responsabili”.

La nuova sede si inserisce anche nel percorso di sviluppo dell’azienda che si concentrerà su tre aree principali: investimenti in tecnologia, sostenibilità e viaggi responsabili e infine innovazione nei servizi di consulenza.