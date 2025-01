Uscita di scena di peso in casa Gattinoni. Piergiulio Donzelli lascia il suo incarico di amministratore delegato di Gattinoni Business Travel. L’annuncio arriva direttamente dal Gruppo, che in una nota esprime “il proprio ringraziamento a Donzelli per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato, augurandogli il meglio per il futuro”.

Donzelli - nominato alla guida della Divisione Business Travel nella primavera del 2024 - lascia per “motivi personali” per intraprendere “momentaneamente un percorso lontano dal settore turistico”.

La sua carica sarà assunta ad interim dal presidente Franco Gattinoni, che sarà affiancato dal consigliere delegato Claudio Passuti.

La Divisione Business Travel sarà guidata da Elena Carlino, che a partire dal 1° febbraio ricoprirà la carica di corporate travel director; e da Eros Candilotti, trade & supplier relations director. Entrambi risponderanno direttamente a Franco Gattinoni.