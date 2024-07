Gattinoni Events,crescita del 12%e ottime prospettive

Nel primo semestre dell’anno, Gattinoni Events mette a segno un aumento del 12% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato assume un valore ancora maggiore considerando il 2023 un anno record, con crescita complessiva pari a 71,8% rispetto al 2022.

Nel 2024 si afferma l’orientamento di Gattinoni Events verso i Grandi Eventi; il 50% del business è rappresentato da attività in grado di generare singolarmente oltre un milione di euro. Ogni area della business unit ha sposato infatti l’orientamento ai Grandi Eventi, raccogliendo la sfida che il mercato richiedeva.

Elisa Presutti, managing director di Gattinoni Events, ha spiegato: “Ci mettiamo in gioco con rigore e fantasia per ispirare, progettare, gestire i progetti che ci vengono affidati, distinguerci e far distinguere chi si affida a noi. Siamo soddisfatti della crescita registrata in questo semestre, realizzata grazie ai frutti dei tanti investimenti, in risorse umane, tecnologia, creatività e commerciale. Il dato semestrale del +12% ci fa guardare con ottimismo al raggiungimento dell’obiettivo di fine anno, che prevede una crescita dei ricavi del 6,5% rispetto al 2023, anno in cui eravamo cresciuti in maniera straordinaria rispetto all’esercizio precedente. Oggi un nostro punto di forza è la reale sinergia fra i reparti; dallo storico e fondamentale ramo della Logistica, a quello visionario della Live Communication, all’Healthcare che ha raggiunto risultati straordinari in un anno, con clienti di altissimo profilo e volumi più che raddoppiati.

“Dal settore automotive - prosegue Presutti - veniamo coinvolti come player affidabile per progetti sempre più complessi e questo è per noi motivo di orgoglio; ciò che ci appassiona è far vivere le emozioni, non farle osservare. In tutti i reparti di Gattinoni Events aleggia una bella atmosfera; è imprescindibile in un’attività che mette molto sotto pressione e per me l’obiettivo non è solo quello numerico ma anche tutelare il work-life balance del nostro team. Le persone sono un asset intangibile prezioso, capitale umano il cui valore è altissimo. La mia sfida personale è che tutti lavorino con serenità e grande spirito di collaborazione, esprimendo il meglio di se stessi, a beneficio loro e, a cascata, degli eventi e dei numeri”.

Il 2024 vede farsi poi tangibile l’ampio tema della sostenibilità. A contatto con svariati rami dell’imprenditoria, Gattinoni Events è testimone di quanto sia cambiato l’atteggiamento delle aziende nei confronti della sostenibilità. Se fino all’anno scorso la tematica era circoscritta all’appeal del trend, alla percezione della necessità di adottare pratiche sostenibili soprattutto nella mobilità, nel 2024 le aziende la considerano una realtà. I clienti chiedono di muoversi in modo massiccio e la business unit lascia presagire novità cospicue nel prossimo semestre.