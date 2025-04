Gattinoni Events ha realizzato l’evento per il lancio della nuova Elroq, il Suv full electric di Škoda. L’azienda ha scelto la Design Week e il Padiglione d’Arte Contemporanea in Porta Venezia per la presentazione al mercato della versione sportiva Rs.

I visitatori di Milano sono stati invitati alla mostra Škoda, che ha luogo dall’8 al 13 aprile, anche tramite mystery boxes posizionate in diversi punti della città, tra cui Piazza Luigi Cadorna, Piazza Gae Aulenti e Piazza XXIV Maggio.

Il team di Gattinoni Events guidato da Elisa Presutti, managing director, si è occupato dell’evento a 360 gradi, dalla creatività al project management alla produzione, coinvolgendo Sila Sveta come partner tecnologico e l’artista Marcantonio, che ha permesso con le sue creazioni l’incontro tra arte e comunicazione dando un taglio culturale all’intero progetto.

Obiettivo dell’evento era incarnare il nuovo punto di partenza di Škoda che con la nuova Elroq vuole fornire un cambiamento significativo nella percezione globale del brand, stabilendo un nuovo standard per il mondo automobilistico.

Commenta Veronika Ziegaus, head of brand experience di Škoda: “Gattinoni, che ha guidato il nostro progetto alla Milano Design Week, ha dimostrato una creatività straordinaria e un approccio innovativo, che contribuisce al successo dell’intero evento. Siamo molto soddisfatti delle loro idee e delle loro realizzazioni, poiché catturano perfettamente la nostra visione e portano elementi unici e moderni al progetto. Grazie all’approccio dell’agenzia, siamo in grado di presentare il nostro lavoro nella migliore luce alla Milano Design Week e ottenere un grande riconoscimento.”

Elisa Presutti ha aggiunto “Al Pac prende vita un progetto onirico che abbiamo sviluppato insieme al nostro direttore creativo, al team di Škoda e all’artista Marcantonio. Un’installazione che intreccia arte, innovazione tecnologica e sostenibilità, pensata per incantare il pubblico della Design Week. Non è solo un evento, ma un’esperienza immersiva in cui cultura e comunicazione si fondono in una forma di arte poetica. Abbiamo trasformato un’idea in un viaggio visionario, che dimostra come l’innovazione possa prendere forma attraverso lo sguardo di un grande artista e le competenze di un team di eccellenti professionisti.”