“Nei momenti complicati non c’è l’intelligenza artificiale, ma ci vogliono le persone”. Nelle parole dell’amministratore delegato di Gattinoni Travel, Mario Vercesi, si concentra il senso della strategia con cui il network sta affrontando l’attuale instabilità. In un periodo particolarmente complesso per la distribuzione, la rete scommette infatti sull’Human Connection.

Il concetto, che ha fatto da sfondo alla Convention 2026 appena archiviata, pone la relazione umana al centro della strategia con cui il network intende aiutare le agenzie a superare l’attuale fase di impasse. Gli sforzi sono infatti orientati a sostenerle sia sul fronte della marginalità, sia nella costruzione di un rapporto di fiducia con il cliente finale, attraverso una suite di strumenti e servizi che spazia dalla comunicazione alla gestione della contabilità.

“La crisi che stiamo attraversando non è la prima, ne abbiamo passate tante e ognuna ci ha portato ad arricchire le competenze nella gestione delle crisi, perciò ora siamo pronti e abbiamo deciso di aiutare le agenzie mettendoci la faccia. Abbiamo creato un team di esperti per aiutare le adv a prendere decisioni veloci e a capire quali informazioni siano attendibili. Abbiamo messo mano al portafoglio e abbiamo scelto di investire anche sul customer”, ha spiegato Vercesi.

Controllo di gestione

Seguendo questa rotta, il network ha rafforzato il proprio sistema di servizi a supporto della rete, lanciando un servizio di controllo di gestione. “Un servizio che ci è stato richiesto dalle agenzie - ha precisato Antonella Ferrari, network director Gattinoni Travel - e che noi forniamo a titolo completamente gratuito”.

Il servizio consente di analizzare in modo strutturato il margine per tipologia di vendita e il margine operativo lordo. “In questo modo - ha continuato Ferrari - possiamo fornire dei correttivi all’agenzia per ottimizzare i processi e migliorare la redditività”.

Ticket Solution

Un’altra novità a disposizione delle agenzie è poi Ticket Solution, una piattaforma integrata di servizi per la biglietteria aerea, pensata per semplificare l’operatività quotidiana e la gestione della biglietteria aerea, per trasformarla in una leva di marginalità e competitività. Oltre a semplificare la fruizione del prodotti disponibili su Gds e Ndc, la piattaforma fornisce assistenza h24 e permette di ottimizzare costi e migliorare la competitività dei punti vendita.

“Stiamo cercando di trasformare tutti quelli che possono essere fattori di rischio o di costi in opportunità di guadagno - ha precisato Vercesi -, perché vogliamo fare squadra con la rete, vogliamo dare un contributo e un supporto reale alle agenzie”.

Parallelamente, il network prosegue le attività di supporto alla vendita attraverso campagne commerciali e di comunicazione rivolte sia ai punti vendita sia ai clienti finali; nuove soluzioni tecnologiche e strumenti assicurativi. Continua inoltre il programma Top Ambassador, iniziativa su invito dedicata alle agenzie più performanti e maggiormente coinvolte nella vita del network.