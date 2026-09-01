Gattinoni sponsor dell’Inter anche nella stagione 2026/2027

Il Gruppo Gattinoni rinnova la partnership con l’Inter per la stagione 2026/2027. Gattinoni Business Travel continuerà a essere fornitore ufficiale del club nerazzurro per la gestione delle trasferte business e corporate.

Rinnovata parallelamente anche l’intesa di partnership, che consentirà al Gruppo Gattinoni, in qualità di official travel agency, di beneficiare di visibilità sui canali del Club e di sviluppare ulteriori opportunità di relazione e hospitality rivolte a clienti e partner, rafforzando così il proprio posizionamento nei segmenti sport e corporate travel.

A partire dalla stagione 2026-2027 e per le due successive stagioni sportive, il logo Gattinoni comparirà sui LED a bordo campo dello stadio San Siro, sui maxischermi e sui canali social del Club nerazzurro.

“Tornare al fianco di Inter come partner per il business travel e come sponsor per le prossime stagioni è per noi motivo di grande soddisfazione - commenta il presidente e fondatore del Gruppo Gattinoni, Franco Gattinoni -. Si rinnova e si rafforza un rapporto di partnership costruito e consolidato negli anni, che ci permette di valorizzare al meglio le nostre competenze nella gestione delle trasferte complesse per realtà internazionali. Questa collaborazione rappresenta anche un’occasione strategica per sviluppare nuove relazioni con il mondo imprenditoriale e per continuare a innovare l’offerta di servizi dedicati al corporate travel, coniugando efficienza operativa, qualità del servizio e nuove opportunità di business”.