Gattinoni sul nodo passaporti: “Valutiamo una richiesta dannI”

“I viaggi sono tornati alla normalità ma i processi per rilasciare il passaporto non ancora: un’inefficienza assoluta e incomprensibile in un Paese moderno”. Franco Gattinoni, presidente Fto, torna sul grave problema del mancato rilascio dei passaporti segnalando, in un’intervista a Radio24, un dato su tutti: “Nel nostro settore abbiamo perso qualcosa come 300 milioni di fatturato - dice -. Cosa dobbiamo fare? Chiedere i danni al Ministero? Ci stiamo pensando”.

Il presidente Fto ricorda la segnalazione fatta da tutte le associazioni di settore al ministro dell’Interno Piantedosi: “Non ci aspettiamo una semplice risposta - rimarca -, ci aspettiamo una risoluzione dei problemi. Io credo che non sia così complicato trovare una soluzione. Un anno fa dicevano che mancava la carte per stampare i documenti, ora qual è il nodo della questione? Possibile che non si riesca a intervenire?”. Intanto la mole di viaggi cancellati o riprenotati continua a crescere.