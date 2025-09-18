Giussani, I4T: “Puntiamo su servizio e diversificazione per crescere”

“Per crescere puntiamo sul servizio e sulla diversificazione del prodotto, con l’obiettivo di fornire alle agenzie le leve strategiche per incrementare la produttività e generare nuovo valore”. Giovanni Giussani, direttore commerciale di I4T, traccia la rotta dell’intermediario assicurativo, che si appresta a chiudere una stagione estiva segnata da incrementi a doppia cifra.

“Quest’estate - rivela - alcuni prodotti di nicchia hanno confermato il loro potenziale, dimostrando piena sintonia con le dinamiche di mercato”. Tra questi la Tutela Legale Arag, lanciata a inizio stagione per assistere i passeggeri nelle controversie contrattuali con i vettori.

Un altro segmento di polizze particolarmente performanti è stato quello delle soluzioni rivolte alla clientela straniera, che ha inciso in modo sostanziale nella tenuta del comparto turistico. Ed è cresciuta anche la domanda per I4Business, una prova della netta ripresa del business travel.

Altro fattore chiave che ha determinato il buon andamento di I4T è stato il contributo offerto in termini di servizio: “Se un’agenzia ci prova, è difficile che ci lasci – prosegue Giussani – non solo per la gamma di prodotti, ma anche per il servizio. Possiamo contare su una rete di 16 area manager sul territorio che garantiscono la massima assistenza e una consulenza qualificata in tutte le fasi”.

Tra i servizi più apprezzati dalla distribuzione figurano la gestione dei sinistri, che assiste l’agenzia in tutto l’iter burocratico con la compagnia – dall’apertura alla liquidazione – garantendo rapidità e riducendo al minimo perdite di tempo e risorse, e la consulenza legale specializzata S4T, che affianca le agenzie su tematiche giuridiche complesse, come la nuova direttiva pacchetti, oggi di grande attualità.