Global Gsa, 2025 di espansione grazie alle ‘antenne’ delle adv

Ascoltare attentamente le agenzie di viaggi per crescere tutti insieme. Ferma nella propria mission, GDSM Global Gsa ha saputo attraversare un anno geopoliticamente complesso come il 2025, aprendo di fatto nuove vie di sviluppo al turismo.

“In un mercato mai così instabile - hanno spiegato alla festa di fine stagione a Milano Manlio Oliviero, Patrizia Ribaga e Laura Faraoni, rispettivamente founder, managing director e chief commercial officer GDSM Global Gsa - le antenne delle adv sono indispensabili per comprendere il mood dei viaggiatori e riposizionarsi rapidamente su servizi, prodotti o destinazioni sicuri. Ecco perché siamo riusciti ad ampliare in modo significativo il nostro ventaglio di rappresentanze, mantenendo quella grande affidabilità che ormai è la nostra cifra distintiva”.

Il fronte caldo dell’Estremo Oriente ha infatti portato a investire nella Corea del Sud, in forte ascesa, acquisendo la rappresentanza della Dmc Golden Tour Korea, mentre la scelta di puntare sui vettori aerei africani - Kenya Airways, Nile Air e Madagascar Airlines - è riuscita a capitalizzare al massimo la sicurezza delle rispettive destinazioni. Analogamente l’Arabia Saudita ha offerto uno strategico polo di riferimento per i viaggiatori allarmati dalla situazione mediorientale, intercettando tramite Durban Tours - DMC Arabia il crescente segmento dei viaggi di lusso e su misura, già ben consolidato anche attraverso lo storico operatore di crociere fluviali AmaWaterways e i servizi Prime Rent della Hertz Dream Collection prenotabili sulla piattaforma b2b di Global Gsa, così come sul portale Hertz Gsa. Ulteriore scelta premiante, il nuovo ruolo di Passenger Sales Agent per Buddha Air in Nepal.