Gloria Armiri: “I nuovi viaggiatori stranieri sotto la lente di TTG Monitor”

Come cambia l’approccio al viaggio del turista straniero che arriva in Italia? I dati di TTG Monitor, Osservatorio sul Turismo di TTG Travel Experience, non lasciano dubbi: il viaggiatore vuole decidere prima come vuole stare e di conseguenza dove vuole andare.

“Il trend – spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG intervenuta al panel di apertura del Travel Innovation Day – indica come il 57% del campione intervistato ritenga il viaggio un’esperienza trasformativa, in grado di porre la persona al centro, favorendo una crescita e un cambiamento destinati a durare nel tempo. Addirittura, il 69% del campione ritiene che nel viaggio sia fondamentale riscoprire l’interiorità, in un processo di riconnessione alle persone e all’ambiente naturale”.

Il concetto di esperienza e tutto ciò che ne consegue continua dunque a rappresentare uno dei pilastri sui quali si fonda il viaggio. “Chi arriva in Italia sempre più spesso sceglie mete legate ad aspetti evocativi tratti dal mondo della magia, da quello delle fiabe, da suggestioni relative a racconti popolari, saghe e leggende o ancora dal mondo del cinema , della poesia o della musica”. Un’altra leva fondamentale si riconferma quella legata a food, artigianato e shopping.

“Tutti elementi - sottolinea la manager - che concorrono a creare un’esperienza dall’elevato valore aggiunto, proprio quello che cercano gli stranieri in Italia. Il nostro Paese è pronto e in grado di raccogliere la sfida, rimodellando il prodotto turistico alla luce dell’analisi dei desiderata dei viaggiatori”.