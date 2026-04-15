Gnv: due navi di ultima generazione sulle rotte tra Italia e Marocco

Saranno due navi di ultima generazione, Aurora e Virgo, le unità che quest’anno Gnv impiegherà nelle tratte tra Italia e Marocco, collegando Genova a Tanger Med via Barcellona, con il capoluogo catalano come hub di transito. Gnv Aurora entrerà in servizio il 1° giugno, seguita da Gnv Virgo il 1° luglio. Le due unità, la cui introduzione migliorerà capacità, comfort e regolarità del servizio, opereranno con frequenza settimanale da Genova, che funge da homeport per entrambe le navi: ogni quattro giorni le unità effettueranno nel porto ligure il rifornimento di gas naturale liquefatto.

Il potenziamento del collegamento risponde in primo luogo alla crescente domanda di trasporto passeggeri, con particolare attenzione ai cittadini marocchini residenti in Europa e alle loro famiglie, protagonisti ogni estate dell’Operazione Marhaba, il piano annuale del Marocco per gestire il flusso di oltre 3 milioni di marocchini residenti all’estero (Mre) che rientrano in patria durante i mesi estivi.

“L’introduzione di queste due nuove navi - sostiene Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv - rappresenta prima di tutto un investimento nel servizio ai passeggeri: vogliamo offrire ai cittadini marocchini residenti in Europa e alle loro famiglie un’esperienza di viaggio più confortevole, affidabile e in linea con le loro aspettative”.

“Allo stesso tempo - prosegue Catani - questo potenziamento conferma la centralità del Marocco nella nostra strategia. Si tratta di un Paese in forte crescita, sempre più protagonista sulla scena internazionale - come dimostra, tra l’altro, l’assegnazione dei Mondiali di calcio 2030 - e Gnv intende essere parte attiva di questo percorso, contribuendo a rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo”.

Gnv Aurora, che sarà battezzata a Tangeri il prossimo 1° giugno, e Gnv Virgo presentano caratteristiche tecniche di ultima generazione, con oltre 1.700 passeggeri trasportabili, 426 cabine e una capacità di carico fino a 2.780 metri lineari e sono tra le navi più avanzate del Mediterraneo sul piano della sostenibilità ambientale, entrambe alimentate a gas naturale liquefatto.