Gnv lancia con Italo il ‘treno più nave’ per la Sicilia

Arrivano le vacanze in occasione di Pasqua e Gnv attiva un nuovo collegamento intermodale che unisce il Nord Italia alla Sicilia, combinando il trasporto ferroviario ad alta velocità con il servizio marittimo.

L’iniziativa di Gnv integra il quadro degli interventi promossi dalla Regione Siciliana per offrire un servizio dedicato a residenti e nativi siciliani, facilitando il loro rientro in occasione delle festività pasquali e rispondendo alle esigenze di mobilità in un periodo caratterizzato da forte congestione dei trasporti. Gnv gestirà l’operazione e si avvarrà della collaborazione di Italo per il servizio ferroviario che collega le principali città dal Nord Italia fino a Napoli, permettendo ai passeggeri di raggiungere Palermo da Napoli via mare a bordo di un traghetto Gnv.

Il servizio sarà disponibile in andata giovedì 17 aprile e in ritorno lunedì 21 aprile.

Matteo Catani, amministratore delegato Gnv, ha spiegato: “Il trasporto marittimo riveste un ruolo centrale e strategico nel garantire la continuità territoriale del nostro Paese, soprattutto da e verso le grandi isole. L’iniziativa annunciata oggi è il frutto di un positivo e costruttivo dialogo che abbiamo intrapreso da tempo con la Regione Siciliana ed è stata possibile anche grazie al servizio aggiunto garantito da Italo. L’operazione conferma inoltre il costante impegno di Gnv a favore di una mobilità integrata e al servizio delle persone; per questo auspichiamo possa rappresentare un primo passo nella direzione di salvaguardare, sempre in collaborazione con la Regione, il pieno diritto di milioni di persone che devono raggiungere l’isola a poter scegliere - a parità di condizioni - quale tipologia di mezzo utilizzare. Il traghetto in questo senso si dimostra un vettore fondamentale per unire territori e comunità, offrendo soluzioni di viaggio da un lato molto concrete, come in questo caso, in momenti di particolare intensità come le festività, dall’altro estremamente flessibili, a seconda delle diverse esigenze dei viaggiatori, quali ad esempio quella di portare la propria auto o moto al seguito o di trasportare un carico più importante”.

Questi i dettagli operativi: giovedì 17 aprile partenza da Torino alle ore 11,30 con treno Italo 9935 e fermate a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma. Arrivo a Napoli Centrale alle 17,43. Trasferimento autonomo al porto di Napoli per l’imbarco sul traghetto Gnv in partenza alle 20. Arrivo previsto a Palermo il giorno seguente alle ore 7,30.

Lunedì 21 aprile partenza della nave Gnv dal porto di Palermo alle ore 19,30. Arrivo a Napoli martedì 22 aprile alle ore 7circa. Trasferimento autonomo alla stazione di Napoli Centrale per salire a bordo del treno Italo 9924, in partenza alle 9,20, con fermate a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e arrivo a Torino.

Le vendite apriranno martedì 8 aprile alle ore 11, esclusivamente tramite il contact center Italo.