GNV, le novità 2025: rinnovo della flotta e booking per le agenzie

Quattro navi di nuova costruzione e quattro rinnovate. Parte dalla flotta il 2025 di GNV, che vuole innanzitutto offrire servizi d’avanguardia a bordo, ma che ha lanciato anche novità per quanto riguarda i sistemi di prenotazione.

La compagnia, infatti, ha sviluppato il nuovo sistema GNV Booking, un portale, potenziato da funzionalità all’avanguardia, che ottimizza la gestione delle prenotazioni e l’accesso alle informazioni, consentendo una maggiore efficienza. Il successo del sistema è testimoniato dal 100% di adozione registrato da parte dei partner commerciali.

“Il nostro impegno è garantire un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni istante del viaggio, a partire dalla prenotazione. Il 100% di adozione di GNV Booking è la dimostrazione tangibile che gli agenti riconoscono e apprezzano il nostro continuo percorso verso l’eccellenza – ha commentato Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV –. Tuttavia, il cuore pulsante del nostro business resta il traghetto. Con un importante investimento, abbiamo recentemente rinnovato quattro delle nostre navi – Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid – per offrire a bordo servizi all’avanguardia. Tra le novità, spiccano i totem per ordini e pagamenti automatici con l’obiettivo di facilitare gli acquisti, l’adozione di antenne Starlink per un wi-fi potenziato e la creazione di “La Piazza”, un ambiente comune dal sapore mediterraneo dotato di ledwall e impianto audio capaci di creare un’atmosfera sempre diversa e adatta ad ogni momento della giornata. Inoltre, le navi Excellent ed Excelsior vantano ora una spa completa, dove gli ospiti possono concedersi massaggi, trattamenti estetici e acquistare prodotti benessere”.

Per il cliente finale, da maggio 2024 è attivo il rinnovato programma fedeltà myGNV, che premia la continuità. Il nuovo sistema di accumulo punti, applicato ad ogni acquisto di biglietto, permette ora di convertire i punti in un cashback del 20% da utilizzare nel viaggio successivo. Il programma ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente.

“Nel piano di rinnovamento della flotta rientra l’ingresso di quattro navi di nuova costruzione; la prima arrivata – GNV Polaris – sta già avendo successo tra i nostri passeggeri. Nel suo primo mese di operazioni ha registrato un alto livello di soddisfazione, molto positivo rispetto al settore e a quello medio sulla linea Genova-Palermo. È un segnale chiaro che stiamo andando nella direzione giusta per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti.”