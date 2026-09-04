Novità in casa Google. A maggio scorso avevano dato la notizia della possibilità di acquistare un soggiorno in hotel, mentre è stato confermato che nelle prossime settimane per Stati Uniti sarà messa a terra la possibilità di farlo con una prima rete di partner. Con l’ultimo aggiornamento rilasciato, infatti, per la AI Mode della ricerca Google sarà possibile utilizzare tre nuovi strumenti legati ai viaggi: monitorare i prezzi dei voli, visualizzare i punti o le tariffe delle miglia e appunto prenotare hotel.

L’idea di Big G diventa concreta

La nuova funzione permette di trovare, confrontare, scegliere e prenotare direttamente nella AI Mode della ricerca Google, tutto in un'unica conversazione senza interruzioni. Basta comunicare ad AI Mode la destinazione del viaggio e indicare le preferenze in materia di hotel per ottenere un elenco visivo di opzioni, completo di recensioni degli ospiti e fattori chiave da confrontare.

Una volta selezionato l'hotel, si prosegue nella conversazione chiedendo ad AI Mode completare la prenotazione selezionando “Continua su Google” nell’elenco delle opzioni di prenotazione. Questa opzione apparirà accanto a uno dei partner integrati, tra cui catene alberghiere e siti di viaggi online. Sarà possibile concludere il pagamento tramite Google Pay. In ogni caso, specifica Google, l'hotel o la piattaforma di prenotazione fungerà da esercente registrato e gestirà qualsiasi servizio clienti.

La prima rosa di aziende parte della sperimentazione per gli hotel comprende Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com e Wyndham Hotels & Resorts.

Le novità per i voli

Oggi Big G sta portando anche la funzione di monitoraggio dei prezzi di Google Flights direttamente nella AI Mode, consentendo di impostare avvisi sui prezzi mentre si chatta.

L’acquisto dei biglietti avviene ancora tramite il sito web della compagnia aerea o una piattaforma di prenotazione, ma è possibile chiedere informazioni come “tieni traccia di questi prezzi dei voli per me” e ricevere poi una mail se i prezzi per quelle date cambiano (questo monitoraggio è disponibile in oltre 180 Paesi).

Insieme a questa funzione, la AI Mode in ricerca può mostrare anche il costo in punti o miglia per voli e hotel. Utilizzando prompt del tipo: “Voglio viaggiare da Atlanta a Miami utilizzando le mie miglia AA. Aiutami a trovare alcune opzioni per voli diretti in partenza il 9 ottobre e di ritorno il 12 ottobre” (la visualizzazione dei punti e delle tariffe delle miglia in AI Mode è ora disponibile a livello globale).

Questa funzionalità è in lancio con un’altra rete di partner: Alaska Airlines / Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels International, Hilton e Wyndham Hotels & Resorts. Nelle prossime settimane, aggiungeremo anche il supporto per Accor, Flying Blue, Hyatt, Latam Airlines e anche Lufthansa Group.