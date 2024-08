Grimaldi Group investe mezzo miliardo di euro per nuove navi

Grimaldi Group punta a ingrandire la propria flotta e l'accordo contrattuale dovrebbe essere firmato a breve. Lo si intuisce dagli intenti dichiarati da Finnlines, società controllata di Grimaldi, che nel suo ultimo report trimestrale menziona di essere in fase di valutazione di “un nuovo piano d’investimenti green da 400-500 milioni di euro per la rotta Finlandia – Germania (Helsinki – Travemunde)”. Una manovra che si inserisce all'interno di una commessa ben più ampia che riguarderebbe anche Grimaldi Euromed, Minoan e Trasmed.



Le navi verranno costruite in Cina ciascuna con un valore di circa 150 milioni di euro, e proprio come aveva dichiarato Emanuele Grimaldi, presidente di Grimaldi Group su shippingitaly.it ad aprile, si tratterà di “nove navi, di cui tre destinate a Finnlines, due per Minoan e tre per Grimaldi Euromed”, con motori che, nell'ottica di ridurre i consumi e strizzare l'occhio alla sostenibilità, impieghino sia carburante tradizionale sia metanolo o biofuel.