Grimaldi Lines, le proposte per il 2026

Proposte per le prenotazioni anticipate e soluzioni di vacanza nel Mediterraneo. Sono queste le novità messe in campo da Grimaldi Lines per il 2026, come spiega Francesca Marino, head of passenger department: “Le prenotazioni anticipate continuano a rappresentare una leva strategica importante per il nostro mercato. Per questo proponiamo offerte pensate per accompagnare il viaggiatore nelle diverse fasi dell’anno, consentendo di organizzare la vacanza con anticipo e in modo flessibile, scegliendo tra le numerose destinazioni del nostro network”.

Per l’alta stagione è attiva Happy Summer, la promozione advanced booking valida fino al 31 marzo su viaggi per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, accanto alla quale la compagnia propone anche Prenota e Parti, promozione dedicata ai viaggi di primavera e autunno.

Il nuovo catalogo di Grimaldi Lines Tour Operator inoltre propone numerose soluzioni di vacanza nel Mediterraneo combinando il viaggio via mare con soggiorni in hotel, villaggi e residence selezionati. Confermato anche il calendario dei viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia – Barcellona, disponibili in formula hotel on board o nave + hotel, che trasformano la traversata in un’esperienza tematica tra intrattenimento, cultura e benessere.