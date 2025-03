Formazione, tecnologia, programmazione esclusiva e progetti di nicchia. Sono questi gli asset che il Gruppo Gattinoni offre alle agenzie che si affiliano al proprio network per garantire loro un posizionamento distintivo e nuove opportunità di business. Sul fronte della formazione, dopo le Masterclass degli anni passati nel 2025 il calendario dei roadtour Focus On prevede due stagioni di incontri territoriali (a febbraio-marzo e in ottobre), ognuna delle quali si articola in 10 tappe con l’obiettivo di mostrare agli adv i vantaggi concreti dell’appartenenza al network.

Online invece è l’organizzazione della Gattinoni Travel Academy, che permette di frequentare il ciclo di 12 appuntamenti gratuiti due volte l’anno. L’ultimo ciclo dell’Academy si è svolto dal 27 settembre all’11 dicembre 2024, con 600 iscritti totali e una partecipazione media ad ogni sessione pari almeno al 30%. Le sessioni più seguite, con quasi il 50% di presenze, sono state quelle dedicate allo storytelling e all’Intelligenza artificiale. L’atto conclusivo di questo percorso è stato l’invito al viaggio esperienziale a Malta dal 5 al 7 marzo 2025.

“Crediamo - commenta Antonella Ferrari, Network Director Gattinoni Travel - che sia stato assolutamente importante incontrarsi in questo speciale evento. Abbiamo tenuto particolarmente alla presenza di queste agenzie che si sono distinte per partecipazione, dedizione e attenzione a tutte le tematiche della Academy; la formazione continua sta forgiando professionisti sempre più strutturati, insieme stiamo facendo un ottimo lavoro”.

Per quanto riguarda, invece, la tecnologia uno dei punti di forza per le agenzie del network è la piattaforma tecnologica di Gattinoni Travel, creata in-house, che può trasformarsi in e-commerce con white label per le agenzie. Il prodotto esclusivo è un altro elemento distintivo: dal prodotto Travel Experience alla nuova linea Luxury, fino a DreamPacker, la proposta tailor-made per i giovani globetrotter lanciata il mese scorso. I fam trip, infine, restano una leva fondamentale per la conoscenza delle programmazioni: tra maggio e giugno di quest’anno sono in programma circa 25 viaggi, esperienze immersive in destinazioni come Italia, Canarie, Turchia, Stati Uniti, Australia, Maldive, Repubblica Dominicana, Thailandia, Indonesia e Giappone.