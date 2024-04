Sfida vinta per il gruppo Gattinoni, che in un 2023 “complicato”, con il nuovo gruppo nato dopo l’acquisizione di Robintur che per la prima volta produceva un bilancio di 12 mesi, ha registrato un risultato totale pari a 686 milioni 900 mila euro, in aumento del 40% sul 2022. Un gruppo proiettato verso nuove acquisizioni e nuove sfide, che per continuare a crescere e rispettare gli obiettivi 2024 posti a 774milioni 300mila euro firma una profonda riorganizzazione interna.

E’ il presidente e a.d. Franco Gattinoni ad annunciare i cambiamenti: “Innanzitutto, il nostro direttore generale, Sergio Testi, ha deciso di lasciare l’incarico dal prossimo luglio, pur restando nel cda e mantenendo un rapporto di collaborazione esterna. Anche per questo, e con l’obiettivo di continuare a crescere, abbiamo ridisegnato l’azienda semplificandone la struttura. Ne sono nate tre business unit dedicate a Travel, Business Travel ed Events, ognuna con un proprio responsabile per garantire la massima attenzione ad ambiti che sono molto diversi fra loro, pur mantenendo le ovvie attività di crossing”.

Mario Vercesi è il nuovo a.d. di Gattinoni Travel, Piergiulio Donzelli viene chiamato alla guida di Gattinoni Business Travel, sempre in qualità di a.d. mentre Elisa Presutti è il nuovo managing director di Gattinoni Events.

“Tre diverse società nell’ottica della differenziazione delle attività e delle strategie, per mantenere e ottimizzare le peculiarità di ogni business unit nell’ottica di una crescita sana, che per di più possa porci al riparo da eventuali criticità che potrebbero in futuro interessare i diversi mercati ai quali si indirizzano”.

“Lavoro da sempre in questo settore, che ho seguito con grande passione, trasferendomi a Verona, Torino, Milano. La mia famiglia è di Cuneo, a volte mi ha accompagnato nei miei spostamenti, a volte non è stato possibile. Ora è per me tempo di dedicarmi anche a loro. In accordo con il presidente continuerò a collaborare per lo sviluppo di un’azienda che in questo 10 anni mi ha dato tanto e che ringrazio con il cuore” ha commentato Testi.

Il testimone viene raccolto dai tre manager a capo delle tre business unit, a cominciare da Mario Vercesi, da anni in azienda: “Condivido la mission aziendale e conosco da vicino il valore del management. Sono pronto a lavorare ai nuovi progetti con l’entusiasmo che caratterizza il gruppo e con l’obiettivo di perseguire e superare i traguardi stabiliti nel piano industriale”.

Dare continuità all’azienda e circondarsi di persone in grado di creare valore: questo l’obiettivo sottolineato ancora una volta da Gattinoni, che insieme alla sua squadra sta preparando così “il terreno per gli anni a venire”.

Perché “il budget è una cosa seria, e quando dico che nel 2024 ci aspettiamo un notevole miglioramento dell’Ebitda (14 milioni 260 mila euro nel 2023, con una crescita superiore al 40% rispetto all’obiettivo prefissato, ndr) indico un traguardo che è sicuramente alla nostra portata”.