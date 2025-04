Gruppo Grimaldi: maxi ordine di nove nuove navi ro-pax

Il gruppo Grimaldi ha commissionato la costruzione di nove nuove navi ro-pax al cantiere China merchants Jinling shipyard.

Le nuove unità, che comportano un investimento totale di 1,3 miliardi di dollari, state progettate per i collegamenti marittimi nel Mediterraneo e nel Baltico e sono tutte equipaggiate con motori che possono essere alimentati a metanolo.

Quattro delle nuove navi batteranno bandiera italiana e saranno operate col brand Grimaldi Lines, mentre due, di bandiera greca, saranno impiegate dalla consociata greca Minoan Lines.

Come riporta il Sole 24Ore, le sei unità gemelle, denominate Next Generation Med, saranno impiegate nel Mediterraneo. Le restanti tre unità saranno prese in consegna da Finnlines e batteranno bandiera finlandese; inaugureranno la classe Hansa Superstar saranno destinate a rotte nel Mar Baltico.

Tutte e nove le unità saranno consegnate tra il 2028 e il 2030 e saranno caratterizzate da innovazioni tecnologiche green.

Le nuove navi ro-pax per il Mediterraneo avranno una capacità di trasporto di oltre 300 auto. Potranno ospitare fino a 2 mila 500 passeggeri, a disposizione dei quali ci saranno oltre 300 cabine per un totale di oltre mille 200 ospiti e circa 700 poltrone reclinabili.

Le tre unità destinate al Mar Baltico, invece, avranno una capacità di carico di 90 auto e potranno ospitare fino a mille 100 passeggeri in 320 cabine. Il nuovo concept, “si basa su quello delle navi Finnlines della classe Superstar, Finnsirius e Finncanopus, ma è stato adattato alle esigenze della rotta tra Finlandia e Germania. In particolare, le nuove navi sono state attentamente modificate per rispondere meglio alle necessità generate da traversate più lunghe” spiegano da Grimaldi.

Con l’ordine di nove unità ro-pax, ha affermato Emanuele Grimaldi, ad del gruppo, “proseguiamo e rinsaldiamo la nostra lunga collaborazione con China merchants group. Le nuove classi Next Generation Med e Hansa Superstar sono il frutto di un attento studio delle esigenze della nostra clientela e, in generale, di quelle del trasporto marittimo. In particolare, le elevatissime prestazioni in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e l’utilizzo del metanolo come carburante alternativo, avvicinano ulteriormente il nostro gruppo all’obiettivo globale delle zero emissioni nette”.