Fiducia del cliente, visione imprenditoriale, dedizione del personale e innovazione tecnologica: questi i quattro pilastri che hanno trasformato l’anno di crisi internazionale 2026 nell’anno record di Uvet.

Il gruppo si avvia a chiudere la stagione con un giro di affari superiore ai 930 milioni di euro (rispetto agli 886,9 del 2025, con un +11% sul 2024), con una prospettiva ebitda che passa da 22 milioni di euro a oltre 25,5. Di questi, 15,3 milioni sono relativi a Uvet Gbt, (con un giro di affari di circa 677,8 milioni di euro nel 2025), 3,8 milioni sono generati da Uvet Hotels, 1,4 milioni da Uvet Events e circa 5 milioni da Uvet Viaggi e altre società del gruppo.

I risultati

“I risultati sarebbero potuti essere ancora più positivi senza gli effetti della crisi del Golfo - spiega Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet - ma in ogni caso dimostrano la nostra notevole capacità adattiva, frutto di 76 anni di esperienza sul mercato, unita a continui investimenti strategici differenziati. L’unità Uvet Gbt (che opera nel business travel, ndr), cresce ormai mediamente di un 10% all’anno, trainando l’intero business”.

Patanè ha proseguito: “Molto gratificante, poi, è la performance dell’unità Uvet Hotels, che intendiamo sviluppare oltre le attuali 11 strutture gestite, valutando nuove unità nelle città italiane a doppia vocazione leisure/business, ma anche con un secondo resort alle Maldive”.

Il fronte tech

Grazie al potenziamento tecnologico offerto da Optimus Travel Intelligence e, in generale, alle risorse interne di self booking tool, Uvet raggiunge ormai picchi dell’85% di transazioni processate automaticamente (su una media del 72%) ed è pronta a rilasciare novità strategiche a livello di app, quali Biz Travel SoS per la geolocalizzazione immediata del cliente (15 ottobre) e Biz Travel Map (per la visione sinottica della distribuzione della clientela e dei servizi nel mondo).