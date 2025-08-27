Hahnair: 20 nuove compagnie aeree partner nel 2025

Nei primi sette mesi del 2025 sono stati 20 i nuovi partner che si sono aggiunti al portfolio di Hahnair, lo specialista della biglietteria aerea con un network di oltre 350 compagnie aeree a livello globale.

“Siamo orgogliosi di offrire alle compagnie aeree di qualsiasi dimensione e modello di business soluzioni su misura per tutte le loro esigenze di distribuzione - afferma in una nota Adriana C. Carrelli, vice president airline business -. Siglando un accordo di interlinea con Hahnair, le compagnie aeree possono sbloccare i mercati secondari per la vendita indiretta di biglietti. Le compagnie aeree che non hanno collegamenti con i gds possono esternalizzare l’intera distribuzione indiretta e rendere disponibili i loro voli con i codici H1 o X1”.

Infine, aggiunge ancora la manager, “le compagnie aeree che cercano una strategia di distribuzione veramente globale possono combinare le soluzioni Hahnair, colmando così strategicamente i gap distributivi con H1-Air e X1-Air e sfruttando il potenziale dei mercati primari e secondari con HR-169”.