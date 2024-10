Halldis by Vita, cresce il settore dei serviced apartment: le cifre

Quella dei serviced apartment è, per l’Italia, una nicchia nuova di mercato, in grado di attrarre l’interesse degli investitori internazionali, come evidenziato durante il TTG Travel Experience da Deloitte.

Una nicchia in crescita, come mostra anche uno studio Halldis by Vita, che segnala un incremento di 6 punti percentuali nell’estate del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’incremento si è verificato nonostante l’ampliamento dell’offerta di alloggi (+8% su base annua, fonte: PriceLabs) e una certa cautela nella pianificazione dei soggiorni. Tra giugno e settembre, infatti, la durata media dei soggiorni è passata da otto a sette notti, mentre il tasso di cancellazione è aumentato di 6,5 punti, segnale di una maggiore incertezza tra i viaggiatori.

Tassi di occupazione in ascesa in montagna

La Sicilia vede un incremento delle prenotazioni con un’occupazione aumentata del 22%, mentre la Puglia mostra un calo del 23%. Milano continua a distinguersi come una delle principali destinazioni urbane, in particolare per il turismo internazionale. Anche le località montane toccano livelli di occupazione molto alti. I dati di Halldis by Vita evidenziano un aumento dell’adr (tariffa media giornaliera) dell’8%, allineato con il trend nazionale, mentre l’occupazione media è cresciuta del 6%. Le abitudini di prenotazione riflettono l’incertezza del momento: il 27% dei clienti prenotano, infatti, con meno di sette giorni di anticipo e il 40% entro due settimane dalla partenza.

“La crescita del mercato dei serviced apartments in Italia - commenta Michele Diamantini, ceo di Halldis by Vita - rappresenta una grande opportunità non solo per i proprietari privati, ma anche per i fondi di investimento. L’Italia è pronta a colmare il divario con gli altri mercati europei, con un enorme potenziale di sviluppo, sia in termini di rendimenti economici che di innovazione nei servizi offerti”.

Diamantini interverrà in due workshop il 30 ottobre a Scale 2024, evento internazionale dedicato al settore delle locazioni temporanee, in programma Firenze dal 29 al 30 ottobre 2024.