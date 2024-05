Halldis, HTM Mestre primo modello di multi-asset property management in Veneto

HTM – Hybrid Tower Mestre, il più alto grattacielo di Venezia, diventa il primo modello di multi-asset property management del Veneto. Nella struttura, infatti, all’offerta di ospitalità degli appartamenti si aggiungerà dal 22 maggio il business center gestito da Lemon, distribuito su tre piani e dedicato a uffici, sala riunioni e postazioni individuali per il coworking. La proprietà del business center, acquistata per 17,5 milioni di euro a giugno 2023, è di Borgosesia S.p.A., società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi.

Gli appartamenti di HTM sono 34, dal monolocale al trilocale, dislocati su nove piani, e sono gestiti dalla società di property management Halldis. A completare l’offerta della torre HTM agli ultimi due piani si colloca il ristorante, sormontato dalla terrazza panoramica, da cui si possono ammirare sia la Laguna che le Prealpi venete.

“Negli appartamenti da noi gestiti in HTM – sottolinea Michele Diamantini, ceo Halldis – nel corso del 2023 abbiamo ospitato oltre 25mila persone tra turisti e viaggiatori d’affari, di cui l’80% provenienti dall’ estero. Non solo, siamo posizionati come la migliore struttura ricettiva della città sulle piattaforme distributive turistiche. La possibilità che avranno i professionisti e le aziende di lavorare in HTM grazie al nuovo business center rappresenta inoltre un ulteriore motivo di crescita e di stimolo”.

Un modello Usa

Il multi-asset property management è un modello nato in Usa, molto diffuso all’estero e nelle grandi città italiane, Milano in testa, cui guardano gli investitori istituzionali o i fondi privati per realizzare operazioni immobiliari, non solo in aree di business delle città, ma anche in zone più periferiche ben collegate al centro. Le società specializzate di property management garantiscono un rendimento maggiore rispetto all’affitto tradizionale e una solidità superiore rispetto ai singoli gestori.