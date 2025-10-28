Sempre più attenti alle esigenze del cliente per essere pronti a cambiare per soddisfarlo. È la filosofia che trasmette Audrey Hendley, presidente di American Express Travel, divisione di Amex dedicata ai servizi premium di viaggi leisure e lifestyle per i titolari di carta di credito, che abbiamo intervistato in esclusiva per TTG.

Oggi, ad esempio, i trend principali vedono i clienti sempre più orientati al wellness e intenzionati a fare acquisti legati tra loro, come hotel più esperienza. “Anche il 35% dei clienti italiani fa acquisti nel mondo del wellness, soprattutto durante i viaggi” ha precisato. Anche per loro Amex ha lanciato la nuova App, un’unica piattaforma semplice da usare. “Il 56% dei nostri clienti appartenenti alla generazione Millennial e Z dedica almeno quattro ore alla pianificazione dei viaggi e visita almeno tre siti - ha aggiunto Hendley -. Ora avranno tutto su una sola app”.

Amex è stata anche la prima società di carte di credito ad annunciare l’apertura di una Centurion lounge di proprietà nell’aeroporto di Amsterdam: “Sarà importante anche per i titolari di carta italiani, visto che ogni anno per Schipol ne transitano 4 milioni, la terza nazionalità per numeri” ha sottolineato.

Cresce inoltre il programma Fine hotel e hotel collection di American Express, al quale sono state aggiunte 400 nuove strutture: “Oggi ne abbiamo oltre 3 mila in 114 Paesi. Uno degli ultimi aggiunti è italiano: il Collegio alla Querce, a pochi chilometri dal cuore di Firenze”.