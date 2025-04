Hertz amplia l’offerta per le agenzie, ora prenotabili anche i furgoni

Più soluzioni a portata delle agenzie di viaggi. Il portale hertz-gsa.it amplia le proposte per la distribuzione, attraverso l’integrazione dei veicoli commerciali Hertz in Italia.

Oltre alle auto dei brand Hertz, Dollar e Thrifty, le adv potranno prenotare furgoni di varie dimensioni, dal compatto Fiat Doblò al capiente Ford Transit, fino a soluzioni con allestimenti speciali, specifiche per il trasporto di materiali edilizi o merci deperibili.

Per effettuare una prenotazione, basterà selezionare l’opzione ‘Furgoni’, inserire la data, l’ora e il luogo di ritiro, quindi verificare la disponibilità. Se il modello desiderato è disponibile, la prenotazione può essere completata subito. In caso contrario, è possibile inviare una richiesta direttamente dal portale. L’Help Desk prenderà in carico la richiesta e fornirà un riscontro entro 48-72 ore lavorative.