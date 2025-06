Hertz: autonoleggio emozionale grazie all’identità olfattiva

Scie di profumo sulle strade di Hertz. Per celebrare 65 anni d’attività in Italia la società di autonoleggio lancia il primo progetto di “identità olfattiva” del settore: “Hertz Grand Tour - Acqua Mediterranea” è una fragranza di erbe, fiori e frutti creata in collaborazione con l’Antica Erboristeria e Spezieria San Simone di Firenze, grazie alla quale stimolare i recettori della memoria di viaggio fidelizzando emotivamente gli ospiti alla guida.

“In epoca di digitalizzazione e virtualità - ha spiegato alla presentazione di Firenze Massimo Scantamburlo, amministratore delegato di Hertz Italia - rivoluzioniamo il contatto a distanza, mettendo al centro un’esperienza sensoriale che restituisca la complessità del territorio italiano: non un semplice paesaggio osservato dal finestrino, ma un insieme di profumi, emozioni, sogni vissuti a bordo di auto destinate a lasciare un segno nel tempo, fra cui le nuove Lancia Ypsilon Cassina e Maserati Grecale”.

Per l’estate 2025, chi viaggia su veicoli Premium o appartenenti alla gamma Selezione Italia viene infatti omaggiato di un profumatore ideato da Fernanda Russo: un elisir agrumato che racconta il profondo legame fra l’Antica Erboristeria e Spezieria San Simone, risalente al 1700, e il sapere botanico del Giardino dei Semplici di Firenze, il secondo più antico al mondo dopo Pisa.