Hertz e Global GSA a Rimini nel segno della sostenibilità e dell’innovazione

“TTG Travel Experience rappresenta per noi un’opportunità per mostrare il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità”. Con queste parole Massimo Fede, vp Automotive di Global GSA, conferma la partecipazione di Hertz e Global GSA alla tre giorni di Rimini ( Pad A3 – Stand 505) per svelare alle agenzie le ultime novità.

“Siamo entusiasti - continua Fede - di condividere con gli agenti di viaggi anche le ultime novità offerte dalla nostra flotta premium ed elettrica”.



La gamma di veicoli di Hertz in Italia sarà rappresentata nei padiglioni della fiera dalla ‘Spiaggina’, la Fiat 500 Jolly Icon-e, restomod in versione completamente elettrica.

Durante i tre giorni di manifestazione, il team di Hertz e Global GSA presenterà anche le ultime innovazioni recentemente rilasciate sulla piattaforma di prenotazione per il trade, come la nuova live chat, la ricerca location per indirizzo, oltre alla funzione di duplicazione delle prenotazioni e al nuovo QR Code che collega i voucher a guide sfogliabili personalizzate per ciascuna destinazione.

Altre novità riguardano l’introduzione negli uffici Usa di un innovativo servizio di check-in online e in Italia e Spagna del pagamento elettronico dei pedaggi attraverso Platepass.

“Rimini - conclude Massimiliano Archiapatti, a.d. di Hertz Italia e vice president operations Europe - è un appuntamento determinante per il settore del travel e un’occasione preziosa per incontrare insieme ai colleghi di Global GSA gli agenti di viaggi. Un momento importantissimo per condividere le ultime novità e i servizi innovativi che rendono sempre più agevole e confortevole il viaggio dei nostri ospiti”.