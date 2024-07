Hertz stringe un accordo di partnership con Verra Mobility Corporation per offrire il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggio in modo più sicuro e veloce ed è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane - Milano, Torino, Bergamo e Genova.

L’Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d’Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo; grazie all’attivazione di PlatePass, gli ospiti Hertz possono utilizzare le corsie preferenziali dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi.

“Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con Hertz per offrire ai viaggiatori un’esperienza più semplice e senza interruzioni - ha dichiarato Tsjerk-Friso Roelfzema, general manager di Verra Mobility Europe -. Pagare i pedaggi può essere un’operazione non sempre veloce e poco gradevole nella propria città, figuriamoci in un paese straniero con barriere linguistiche e in alcuni casi valute diverse. PlatePass rende i pagamenti automatici e semplici”.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto apprezzato dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio, rendendo l’esperienza di noleggio dei nostri ospiti semplice e piacevole” ha aggiunto Massimiliano Archiapatti, a.d. di Hertz Italia e vice president operations Europe.