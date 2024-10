Hertz Italia, passaggio di consegne ai vertici

Passaggio di consegne al vertice di Hertz Italia. Massimo Scantamburlo si appresta ad assumere il ruolo di amministratore delegato, ereditando così il posto di Massimiliano Archiapatti, che assumerà, invece, l’incarico di vice president operation Europe.

Scantamburlo - entrato in Hertz Italia nel 2013 come sales director, con la responsabilità di tutte le attività dell’area commerciale - manterrà ad interim l’attuale ruolo di sales director fino alla nomina del suo successore.

“Sono estremamente grato all’azienda per questa opportunità, soprattutto in un contesto di grande continuità. Sono molto orgoglioso di far parte del Team Hertz, una ‘vera famiglia’ a cui sono fortemente legato e con la quale condivido l’ambizione di continuare a far crescere il nostro iconico brand verso le nuove sfide che il mercato sempre più competitivo ci presenta - ha commentato il nuovo a.d. -. Vorrei ringraziare tutti i colleghi che ogni giorno sono al mio fianco e la cui fiducia mi darà ancora più energia e determinazione. Infine, ringrazio Massimiliano Archiapatti per gli anni di illuminata leadership che - oltre agli evidenti risultati di Business – hanno forgiato quella cultura unica e trasversale che porta tutta l’organizzazione a rapportarsi e pensare a coloro che usufruiscono dei nostri servizi di mobilità non come clienti, bensì come ‘Ospiti’; una distinzione per nulla sottile e della quale tutta Hertz Italia va fiera”.