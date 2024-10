Hertz sviluppa il segmento lusso

Hertz punta sul segmento lusso. “Stiamo lavorando per rendere sempre più performante il servizio di target alto” spiega Massimo Fede, vice president automotive di Global Gsa.

“L’ampia gamma di veicoli esclusivi di Hertz in Italia è stata rappresentata a TTG Travel Experience dall’iconica ‘Spiaggina’, la Fiat 500 Jolly Icon-e, restomod in versione completamente elettrica della vettura simbolo dell’Italia degli anni ‘60, testimonianza dell’impegno del gruppo verso una transizione ecologica. Tutti gli altri modelli premium, come l’Alfa Romeo Tonale, l’Alfa Stelvio 4x4, l’Audi A4 SW, l’Audi Q3, e i rinnovati modelli BMW X3 xDrive 20d e X4 xDrive 20d, sono invece disponibili per le prenotazioni sul portale www.hertz-gsa.it, con il vantaggio esclusivo di essere noleggiabili presentando una sola carta di credito a garanzia”.

“Il servizio di Hertz si riconferma perfetto, ad esempio, per le agenzie che fanno incoming dagli Stati Uniti o dai Paesi arabi”, chiude Fede.