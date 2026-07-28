Heymondo introduce il servizio di chat medica 24/7 e videoconsulto

Integrare le polizze tradizionali con servizi ad alto valore aggiunto. E’ con questo obiettivo che Heymondo ha lanciato il servizio di chat medica 24/7 e videoconsulto anche per l’offerta B2B del broker online specializzato in assicurazioni di viaggio digitali.

“Il nostro obiettivo è offrire agli agenti di viaggi, tour operator e ai loro clienti un'assistenza sempre più completa, immediata e di valore, capace di rispondere alle esigenze del mercato attraverso soluzioni flessibili e innovative – spiega Miguel De Alvarado, responsabile canale B2B di Heymondo Italia -. L'introduzione della chat medica 24/7 e del servizio di videoconsulto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di innovazione: strumenti pensati per semplificare l'accesso all'assistenza sanitaria durante il viaggio e per offrire ai nostri partner un servizio distintivo, in cui tecnologia e supporto concreto si mettono al servizio dei viaggiatori”.

Tutte le nuove polizze emesse includono ora un servizio che consente ai viaggiatori di entrare in contatto con professionisti sanitari qualificati. Attraverso l'app Heymondo installata sul proprio smartphone, i clienti possono ricevere assistenza medica in modo tempestivo, parlare direttamente con il team medico e chiarire rapidamente qualsiasi dubbio sul proprio stato di salute, senza doversi spostare.