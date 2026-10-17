Heymondo premia i travel creator a Rimini

In concomitanza con TTG Travel Experience Heymondo ha assegnato i riconoscimenti ai travel content creator con i suoi Heymondo Awards 2026. I vincitori vengono selezionati da una giuria composta da un rappresentante per ciascuno degli sponsor, un membro del team Heymondo e un content creator esterno, anonimo e non candidato.

Ad aggiudicarsi il premio “Rivelazione Travel” è Virginia Urbinati, mentre Fabio Nodari conquista il titolo di “Blogger di viaggio 2026”, Filippo Quitadamo quello di “Instagrammer di viaggio 2026” e Francesco Liscio “TikToker di viaggio 2026”, mentre Francesco Morabito quello di “YouTuber di viaggio 2026”. A Maria Paolucci va invece il “Premio del Pubblico 2026”, che dà voce alle preferenze della community.

Per i vincitori l’esperienza proseguirà oltre la serata di Rimini, con la possibilità di partecipare a un fam trip realizzato in collaborazione con i partner degli Heymondo Awards 2026: Viva Resorts by Wyndham, gruppo alberghiero caraibico specializzato in vacanze all inclusive, con nove resort tra Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas, e Condor Airlines, compagnia aerea specializzata nei collegamenti verso destinazioni turistiche internazionali e di lungo raggio.