Honeymoon alle Bahamas, premiati due adv italiani

Sono Fabiana Raffani di Avventure Esotiche di Aprilia ed Emanuele Marzano di Partenze in Corso, agenzia di viaggi a Napoli, i due agenti di viaggi italiani premiati nel corso del fam trip internazionale alle Bahamas ‘From The Bahamas with Love’, organizzato il mese scorso dal dipartimento Romance di BMOTIA. L’evento, incentrato su Nassau & Paradise Island, prevedeva un fitto programma di site inspection, incontri con fornitori locali, workshop con esperti wedding locali ed esperienze immersive. A ciascun agente di viaggi e wedding planner è stata inoltre offerta l’opportunità di visitare un’altra isola tra le sei proposte (Isola di Grand Bahama, Eleuthera, Harbour Island, Andros, Exuma, Abaco).

I due adv italiani hanno vinto rispettivamente il primo e il terzo premio di un concorso che premiava i 3 migliori reel promozionali, il cui obiettivo era mostrare al cliente finale il pacchetto ideale per un matrimonio e un viaggio di nozze alle Bahamas.

“Nassau è un’esplosione di sapori e divertimento, con una mondanità inaspettata. Il Baha Mar è una piccola Las Vegas” racconta Fabiana Raffani, sottolineando come questa scoperta apra nuove opportunità di vendita, soprattutto per target più trasversali. Da una media di tre pratiche annue, Avventure Esotiche registra già tre vendite nel primo mese dal rientro.

Un segnale chiaro di come l’esperienza diretta resti il miglior acceleratore commerciale. “Quando il cliente chiede: “tu ci sei stato?”, la risposta diventa la vera chiave di vendita” osserva Emanuele Marzano, lasciando intuire quanto questo tipo di viaggio possa incidere sulla capacità di orientare le scelte dei clienti.

“L’Italia - dichiara Maria Grazia Marino, general manager BMOTIA - è un mercato sofisticato, che richiede autenticità, varietà e contenuti esperienziali sempre più mirati. Con ‘From The Bahamas with Love’ abbiamo voluto superare il concetto tradizionale di fam trip, creando un’esperienza immersiva e altamente profilata, capace di parlare direttamente ai segmenti più dinamici come wedding, honeymoon e luxury experiential travel”.

“I primi riscontri - conclude - sono estremamente positivi, non solo in termini di percezione, ma soprattutto di conversione. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare la conoscenza della destinazione in vendite concrete, posizionando le Bahamas non solo come paradiso naturale, ma come destinazione completa, capace di rispondere a esigenze diverse durante tutto l’anno”.