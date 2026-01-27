Hospitality extralberghiera, tre new entry italiane per Bob W

Bob W si rafforza in Italia con tre new entry a Firenze e Milano. L’operatore, che propone un modello di hospitality che unisce il confort degli hotel alla praticità degli appartamenti, ha già inaugurato e reso operativive le strutture Bob W Rome San Lorenzo, Bob W Rome Testaccio e Bob W Florence Santa Croce, che aggiungono al suo portafoglio più di 70 unità in contesti urbani. Un’alternativa ai tradizionali hotel e agli affitti brevi, in location di alto profilo.

“L’Italia - spiega Niko Karstikko, co-fondatore e ceo di Bob W - è un mercato in cui il nostro modello operativo esprime al meglio il suo potenziale. La nostra tecnologia ci consente di crescere rapidamente senza compromettere la qualità, permettendoci di subentrare e aprire nuove strutture in tempi molto brevi. Roma e Firenze sono esempi concreti di come questo approccio generi crescita sostenibile nel lungo periodo”.

A Firenze, Bob W Florence Santa Croce ha accolto i primi ospiti appena 14 giorni dopo la firma del contratto di locazione. La struttura, composta da 26 unità, si trova in un edificio storico affacciato sull’Arno e dispone di camere spaziose, alcune con vista fiume, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce, Piazza della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi.

A Roma, invece, Bob W ha ampliato la propria presenza con due strutture situate in quartieri complementari. Bob W Rome San Lorenzo comprende appartamenti con una, due e tre camere da letto, tutti dotati di spazi esterni e arredati con cucine attrezzate e bagni moderni, in un quartiere vivace vicino al centro città. Bob W Rome Testaccio è, invece, una struttura boutique che propone camere ampie con terrazze, situata in uno dei distretti gastronomici più caratteristici della capitale, adiacente al Mercato Testaccio e ben collegata con il centro storico.

“In Italia - fa notare Renato Sciannimanico, Real Estate Director per il Sud Europa e responsabile Italia di Bob W - la velocità di esecuzione è fondamentale. I proprietari cercano operatori capaci di stabilizzare rapidamente gli immobili, rispettando al tempo stesso il carattere dei quartieri. La piattaforma operativa di Bob W, unita alla nostra conoscenza locale, ci permette di farlo”.

Parallelamente all’espansione in Italia, Bob W ha inaugurato anche due strutture a Londra, Bob W London Hyde Park e Bob W London Kensington, .