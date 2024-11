Hotel e Villaggi per Famiglie, cresce la domanda

Le famiglie hanno voglia di montagna invernale e la ricaduta positiva trasversale interessa tutti i segmenti della filiera. Tra le realtà emergenti c’è la startup Hotel e Villaggi per Famiglie che vede crescere sia i numeri prodotti dalle richieste sia quelli delle affiliazioni da parte delle strutture distribuite tra tutte le regioni italiane con un’offerta neve.

“I dati che stanno emergendo dall’andamento di novembre ci confermano che il segmento delle famiglie ha un enorme potenziale tutto l’anno. Non solo mare, quindi, ma anche montagna declinata a misura di famiglia: chi investe ha un ritorno immediato e riesce a stare meglio sul mercato. La crescita delle strutture legate alla neve, supportata da un investimento promozionale da parte nostra, ha portato un incremento notevole di traffico e i primi dati della seconda metà di novembre di dicono che crescerà ancora”, commenta Emilio Zorini, ceo di Hotel & Villaggi per Famiglie.

Analizzando da vicino i dati, Hotel e Villaggi per Famiglie mette in evidenza quanto il segmento famigliare, se stimolato dalla creazione di servizi e attività ad hoc, risponda positivamente, generando preziosi volumi di redditività. Le cifre segnano, infatti, una preferenza per soggiorni più lunghi, notevole valore aggiunto per hotel e resort: il 60% ha optato per soggiorni di 5-7 notti, contro un 40% che ha scelto la formula classica del weekend con pernottamenti di 2 notti.

Le performance migliori sono prodotte dalle strutture che hanno saputo creare un mix tra servizi legati allo svago e servizi incentrati sulla cura e sul far sentire tranquille le famiglie. La combinazione migliore è quelle che vede insieme wellness da vivere in Spa, con accesso in alcune aree anche per i bambini, ed extra come il servizio di baby sitting.

Anche le strutture con pacchetti ‘tutto compreso’ si distaccano dalle altre, attirando un numero maggiore di prenotazioni grazie alla convenienza percepita e a plus inclusi quali lo skipass.